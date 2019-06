INTER BOATENG JUVENTUS BAYERN MONACO/ Jerome Boateng, difensore centrale della nazionale tedesca, sarebbe in uscita dal suo club, il Bayern Monaco e, in ottica calciomercato, è stato accostato per la Serie A a Inter e Juventus negli ultimi mesi.

In merito ad un possibile addio del fratello di Kevin Prince ha anche parlato Karl-Heinz, dirigente dei bavaresi: "Quandosi espone a proposito di un giocatore, come ha recentemente parlato per Boateng, evidentemente ha vagliato bene tutte le possibilità".

Rummenigge ha poi aggiunto: "Dovremmo trovare una soluzione seria e giusta per tutti e credo che sia una cosa realizzabile".