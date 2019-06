Cagliari, ora è ufficiale il rinnovo di Cigarini

CAGLIARI RINNOVO CIGARINI / Ha fatto sorridere l'annuncio sicuramente molto particolare del rinnovo imminente di Luca Cigarini che è arrivato tramite una chat Whatsapp con il presidente Tommaso Giulini. Il Cagliari ha deciso di puntare ancora sul suo 'Professore', confermando oggi in maniera ufficiale la firma sul contratto che è stato prolungato di un anno.

Ecco la nota diffusa dal club in serata: "Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale di Luca Cigarini: il calciatore ha firmato un nuovo accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 2020. Tecnica e fantasia al comando: il “Professore” è pronto a iniziare la sua terza stagione in Sardegna. A lui toccherà ancora il compito di dettare i tempi della manovra, pennellare assist vincenti per i compagni e dare il suo prezioso apporto in fase di interdizione. Esperienza, classe e personalità, tutte qualità che Luca continuerà a mettere al servizio della squadra. Forza Ciga!".