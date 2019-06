MINO RAIOLA CAS/ Con una nota ufficiale, il CAS, corte di arbitrato per lo sport, ha trattato il caso di Mino Raiola, noto agente sportivo sospeso dalla FIGC e poi a livello mondiale.

Il documento, apparso attraverso i canali istituzionali, ha al momento messo in stand-by la sospensione nei confronti del super procuratore, in attesa di una sentenza definitva.

La decisione è però valida soltanto a livello mondiale mentre, le scelte intraprese dalla Federazione Italiana verranno rispettate per Mino Raiola, che dovrà stare fermo tre mesi.