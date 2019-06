JUVENTUS RAIOLA PSG DE LIGT / Come anticipato da Calciomercato.it il Paris Saint-Germain è in pressing su de Ligt: il difensore olandese, accostato anche alla Juventus, è il principale obiettivo per la retroguardia parigina, con il club francese pronto a sborsare fino a 90 milioni di euro per strappare il sì dell'Ajax.

In attesa cheprenda ufficialmente il comando delle operazioni di mercato, l'agente del centrale orange Minoè volato a Parigi dove, riferisce 'Le Parisien', avrebbe avuto un incontro con l'attuale direttore sportivo, coordinatore sportivo del club che da giocatore era assistito proprio dal procuratore. Il pranzo sarebbe servito per definire nei dettagli l'accordo tra il giocatore e il, lasciando poi alla società transalpina il compito di trovare un accordo con l'Ajax per una cifra che potrebbe arrivare come detto fino a 90 milioni di euro.