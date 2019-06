Juventus, non solo Fiorentina: su Cuadrado un'altra italiana

JUVENTUS CUADRADO NAPOLI / Inserito da tempo nella lista d'uscita della Juventus, il nome di Cuadrado è stato di recente accostato alla Fiorentina come potenziale contropartita tecnicha nell'affare Chiesa.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il club viola non è però tuttavia l'unica squadra italiana ad essere associata all'esterno offensivo bianconero. Secondo 'Don Balon', infatti, ilavrebbe avviato i contatti per l'ex calciatore del Chelsea, cercando di riunire in azzurro due compagni di nazionale. Come detto, infatti, il club azzurro ha già raggiunto un accordo con James Rodriguez