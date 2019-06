INTER AURIER / Serge Aurier, in uscita dal Tottenham, potrebbe tornare ad essere un obiettivo dell'Inter: a riferirlo è 'France Football' che specifica come il terzino francese non sia però al momento una priorità per la società nerazzurra.

Discorso diverso, invece, per il: il club del Principato è alla ricerca di un esterno che possa sostituire il partente Djibril. Occhi proprio suche è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli un maggior minutaggio dopo un anno da riserva dinegli 'Spurs'. Per l'exc'è anche un'altra pretendente: il Lione ha avuto un contratto con l'agente del calciatore, prima però che la società affidasse l'area tecnica al duo Juninho-Sylvinho.