ITALIA UNDER 21 PINAMONTI / E' stato protagonista con l'Italia Under 20 al Mondiale, le sue lacrime al termine della semifinale persa contro l'Ucraina hanno commosso l'Italia: per Andrea Pinamonti c'è ora l'Europeo Under 21 ma un infortunio getta un'ombra sulla sua presenza.

L'attaccante di proprietà dell'Inter, infatti, ha lasciato temporaneamente il ritiro dove si sta allenando la squadra di Di Biagio in attesa dei risultati degli esami strumentali cui si è sottoposto stamattina.

Pinamonti fa parte dei 23 azzurrini convocati dal ct in vista della rassegna continentale che si disputerà in Italia e San Marino con gara d'esordio in programma domenica contro la Spagna. L'ex Frosinone fa parte della sestina di attaccanti che comprende anche Federico Chiesa, Patrick Cutrone, Moise Bioty Kean e Riccardo Orsolini.