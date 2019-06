Shakhtar, UFFICIALE Luis Castro: confermata anticipazione CM.IT

SHAKHTAR LUIS CASTRO / La notizia anticipata da Calciomercato.it di Luis Castro successore di Fonseca sulla panchina dello Shakhtar è ora ufficiale.

Il club ucraino ha infatti annunciato l'arrivo in panchina dell'allenatore portoghese.

Il 57enne, reduce dall'esperienza al Vitoria Guimaraes e con brevi trascorsi al Porto, ha firmato un contratto biennale.