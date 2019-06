JUVENTUS POGBA 170 MILIONI / E' uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo e molto probabilmente lo sarà ancora per alcune settimane. Stiamo parlando di Paul Pogba. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare sotto gli ordini di José Mourinho, il centrocampista francese si è parzialmente ripreso con Solskjaer in panchina, ma la sua permanenza al Manchester United non è affatto certa, anzi.

Da tempo sul taccuino di, il campione del Mondo non ha nascosto alcuni segnali di insofferenza e non disdegnerebbe di lavorare con Zidane o tornare a Torino.

Secondo il 'Daily Mirror', intanto, i 'Red Devils' sarebbero entrati nell'ordine di idee di cedere il calciatore, ma avrebbero spaventato il club spagnolo con una richiesta da 170 milioni di euro. Una cifra monstre che Florentino Perez non è disposto a spendere. Il numero uno dei Blancos valuta il calciatore 150 milioni e per arrivare a quella cifra vorrebbe far ricorso anche ad alcune contropartite tecniche.