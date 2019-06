INTER D'AMBROSIO RINNOVO / Non solo acquisti e cessioni per l'Inter: la coppia Marotta e Ausilio è iimpegnata non soltanto nel regalare ad Antonio Conte i rinforzi giusti per far partire la sfida alla Juventus, ma anche in alcuni rinnovi.

Tra questi c'è quello di Danilo: proprio oggi, riferisce 'Sky', c'è stato un vertice tra i dirigenti nerazzurri e l'agente del terzino ex Torino. Un faccia a faccia nel quale si sono gettate le basi per il prolungamento del contratto: attualmente in scadenza nel 2021, si è parlato di allungare la scadenza di un anno. La fumata bianca è prevista nei prossimi giorni quando è programmato un nuovo incontro per definire la trattativa. D'Ambrosio è stato uno dei pilastri dei nerazzurri: 38 presenze complessive con due reti. Anche Conte punta su di lui ed ecco quindi la trattativa per il rinnovo.