CALCIOMERCATO COMO BOVOLON / Colpo del Como. La società lariana ha ufficializzato la firma di Edoardo Bovolon, uno dei protagonisti della promozione (con record di punti) in Serie C. "Sono veramente contento e soddisfatto di poter rimanere in questo club - le parole del classe '98 - In questi due anni mi sono trovato benissimo legandomi sia alla città che ai tifosi. Credo in questo progetto, conosco molto bene la storia di questa squadra e dopo averla riportata in C vorrei essere parte importante della crescita di questo club anche tra i professionisti.

Personalmente spero di potermi confermare nella categoria e poter crescere come giocatore e a livello personale, Como è il posto giusto per farlo".

IL PROFILO - Bovolon è un centrocampista duttile di grandissima sostanza. Un jolly all’occorrenza non a caso adorato dagli allenatori, stando a chi lo conosce bene un equilibratore perfetto tra la fase offensiva e quella difensiva. Cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, ritrova la Serie C circa tre anni dopo il debutto con la maglia del Pordenone guidato da Tedino. Assistito dagli agenti Christoph Concina e Davide Vagheggi, Bovolon si è legato al Como - dove è approdato nell'estate 2017 - per altri tre anni, fino dunque al giugno 2022.