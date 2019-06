Juventus e Napoli, assist da Madrid

JUVENTUS NAPOLI CEBALLOS / Da diverso tempo ormai non c'è sessione di mercato che si rispetti senza le voci sulla possibile partenza di Dani Ceballos. Nelle scorse sessioni di calciomercato, il centrocampista spagnolo è stato accostato anche a Lazio, Milan e Roma, ma le indiscrezioni più recenti parlano di Juventus e Napoli in Italia e di diverse opzioni in Spagna e all'estero.

Ospite della trasmissione "El Transistor" su 'Onda Cero', l'ex giocatore del Betis Siviglia non ha escluso una separazione dai Blancos. "Zidane è stato molto chiaro con me e ho accettato le sue spiegazioni. Ho un contratto e una clausola abbastanza alta. Se dovessi andare via, voglio giocare in una squadra dove sentirmi importante. Voglio dimostrare che posso competere in qualunque club europeo. Sono un calciatore giovane che vuole giocare e vincere, non voglio un altro anno senza giocare. Ho quattro anni di contratto e vorrei vincere al Real".