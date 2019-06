JUVENTUS CORSI TRAORE' / Hamed Junior Traorè alla Juventus: il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha anticipato, come rivelato da 'Sky', che il giovane centrocampista ivoriano è vicino alla società bianconera. Il 19enne a gennaio era stato annunciato dalla Fiorentina (sarebbe dovuto arrivare in estate) ma l'operazione si è arenata e la Juve ne ha approfittato per chiudere l'affare con il club toscano.

L'arrivo di Traorè in bianconero non sarà però immediato: la Juventus, infatti, ha in mente di portare a termine l'operazione in sinergia con un altro club di Serie A. Tre le possibili opzioni:, tutte interessate al talento ivoriano che nella prossima stagione dovrebbe essere girato in prestito.

In questa stagione Traorè ha totalizzato 32 presenze in campionato, con due reti: il centrocampista ha impressionato per le sue prestazioni e ora, sfumato l'approdo a Firenze, per lui si apre la possibilità di conquistare la Juventus.