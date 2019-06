ROMA DZEKO INTER / Edin Dzeko vicino all'Inter: Calciomercato.it vi ha raccontato della trattativa per il trasferimento dell'attaccante bosniaco dalla Roma ai nerazzurri.

L'operazione è impostata per una cifra di 12-13 milioni di euro con l'inserimentod di una contropartita, mentre per il calciatore è pronto un contratto di due anni (più l'opzione per il terzo anno) con ingaggio intorno ai quattro milioni di euro. A confermare lo stato avanzato della trattativa un indizio che arriva dai social e in particolare da Instagram: lo stessoha, infatti, messo un 'mi piace' ad un tifoso dell'che ha commentato con cuori nerazzurri una foto del calciatore in vacanza. Un like che non è certo piaciuto a molti tifosi della Roma che si sono scatenati commentando l'accaduto sullo stesso social network.