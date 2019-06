FIORENTINA COMMISSO MONTELLA CHIESA / Nuove dichiarazioni di Rocco Commisso a pochi giorni dal suo insediamento a capo della Fiorentina. In una lunga intervista rilasciata a 'La Nazione', il neo patron del club viola ha smentito la presunta conferma di Montella: "Prima devo parlare con Montella, lo vedrò negli Stati Uniti. Qualcuno ha scritto che l'ho riconfermato: fake news. Lo voglio vedere".

Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo

La nuova proprietà sta inoltre provando a trattenere Chiesa. Questo il commento di Commisso a riguardo: "Ripeto che non sarà il mio Baggio. Farò di tutto per tenerlo almeno un anno. Però un ex campione viola mi ha fatto una domanda: perché fare un contratto così lungo a un ragazzo che magari il prossimo anno delude e alla fine dalla sua cessione si prende meno soldi di adesso?". Come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus si è già mossa in anticipo proponendo nell'affare Chiesa anche Orsolini come contropartita.