Juventus, futuro Filipe Luis: allo scoperto!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ATLETICO MADRID FILIPE LUIS / Un futuro tutto da scrivere per Filipe Luis.

Il terzino brasiliano, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha parlato da San Paolo, dove è in ritiro con la Nazionale: il calciatore - come riporta 'MundoDeportivo' - ha confermato che c'è la possibilità di lasciare l', così come di restare. Il suo futuro si conoscerà al termine della. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Filipe Luis è stato accostato a, Milan, Barcellona e Psg.