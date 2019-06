INTER SASSUOLO POLITANO PINAMONTI / Pranzo di lavoro a Milano tra Inter e Sassuolo: vertice tra l'amminitratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali.

Al centro dell'incontro sicuramente il futuro di Matteo, arrivato all'Inter nella scorsa estate in prestito con diritto di riscatto: le parti hanno discusso proprio delle modalità con cui perfezionare il trasferimento definitivo del calciatore a Milano. Vertice positivo con le società che hanno ormai definito l'operazione.

Ma non soltanto Politano: Inter e Sassuolo hanno discusso anche di Andrea Pinamonti, uno dei protagonisti dell'Italia Under 20 che, dopo il prestito al Frosinone rientrerà in nerazzurro: l'attaccante di 20 anni difficilmente resterà alla corte di Conte e il Sassuolo potrebbe farsi avanti per prenderlo sempre a titolo temporaneo.