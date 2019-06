CALCIOMERCATO MILAN COSTACURTA BOBAN / Billy Costacurta è stato accostato al Milan.

L'ex difensore - intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' - ha smentito ancora una volta ogni tipo di contatto e ha esaltato chi invece in rossonero dovrebbe arrivare per davvero: "Boban è una persona incredibile, con un talento non solo calcistico, con una cultura che pochi hanno, lui ne ha da vendere. Io non sono stato chiamato dal Milan, avrei accettato solo un certo tipo di impegno e non altro"