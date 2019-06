INTER AGOUME / L'Inter chiude per Lucien Agoume. Come riportato da 'Sky Sport', la dirigenza nerazzurra ha raggiunto un accordo con il Sochaux per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista classe 2002.

Al club francese andranno4,5 milioni di euro più bonus importanti. Per restare sempre aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Decisivo l'incontro delle ultime ore presso la sede della società: ultimi dettagli ancora da definire e Agoume sarà un nuovo giocatore dell'Inter.