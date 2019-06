INTER ICARDI WANDA NARA / Il rebus Icardi continua. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, l'ex capitano nerazzurro avrebbe raggiunto la sua moglie e agente Wanda Nara, impegnata in Giappone per uno spot pubblicitario, per poi iniziare le vacanze estive.

La coppia si rivedrà in Italia solo ad inizio luglio e lascia dunque Milano senza alcun incontro con la dirigenza dell'Inter: l'intenzione dell'attaccante argentino è sempre quella di restare in nerazzurro, tornare direttamente in ritiro e convincere Conte. Ferma sulla propria decisione, però, anche la dirigenza dell'Inter, che intende cedere il giocatore. Si preannuncia un lungo tira e molla in casa nerazzurra, con Roma, Napoli e Juventus che restano alla finesta. Nel frattempo, come anticipato da Calciomercato.it, l'Inter è sempre più vicina a Edin Dzeko.