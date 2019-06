Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

p>MANCHESTER CITY JUVENTUS GUARDIOLA TAS / Attesa per le possibili decisione dell'Uefa sulle indagini in corso sulrelative alle presunte violazioni del Fair Play Finanziario: da mesi si parla di una possibile esclusione del club inglese dalla Champions League, sanzione che potrebbe avere effetti anche sul calciomercato, partendo dal futuro di, che continua ad essere un nome accostato allaanche se la panchina bianconera è destinata a. Proprio per questo la società ha presentato ricorso al Tas contro l'indagine Uefa, con udienza che non è in calendario comunque fino al 16 agosto. Notizia positiva per il City? Non secondo quanto riferisce 'The Sun' che riporta una dichiarazione di un portavoce del Tas di Losanna secondo cui "non c'è nessuno stop delle indagini Uefa mentre sono in corso i procedimenti del Tas". Insomma, secondo il tabloid inglese la sanzione potrebbe arrivare anche prima della decisione del Tas.