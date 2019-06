Juventus, futuro Guardiola: il tecnico allo scoperto!

CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA / Sono ore frenetiche quelle legate al futuro di Pep Guardiola. In mattinata i media inglesi hanno parlato di un possibile anno sabbatico al termine della prossima stagione. Notizie queste che trovano la smentita dello stesso tecnico spagnolo: ""Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano - riporta 'Mundo Deportivo' - Ho due anni di contratto e, se non mi mandano via, resterò".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il nome di Guardiola continua, ovviamente, ad essere accostato alla panchina della: senza l'annuncio di, i tifosi bianconeri non smettono di sognare il mister del, che con il suo Barcellona ha cambiato il calcio.

