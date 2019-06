MILAN VERETOUT STROOTMAN CENTROCAMPO / E' pronto a partire il calciomercato del Milan. Maldini, in attesa delle ufficializzazioni di Boban e Massara, è a lavoro per rinforzare la squadra.

Le attenzioni ad oggi sono puntate soprattutto a centrocampo, dove i rossoneri perderanno Mauri, Montolivo, Bertolacci e Bakayoko: ieri il dirigente del Diavolo ha incontrato Riso per Sensi del Sassuolo ma non è l'unico nel mirino. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Stando a quanto riportato da 'Sportmediaset', il Milan starebbe continuando a pensare a, sempre in cima dei desideri del, e. L'ex Roma è in uscita dal Marsiglia e potrebbe essere il nome giusto per dare esperienza al reparto.