CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVE WANDA NARA / Nel calciomercato di oggi anche le decisioni delle mogli dei calciatori hanno una incidenza sul futuro degli stessi. E' senz'altro inaspettata quella che, a detta del settimanale 'Chi', avrebbe preso Wanda Nara. A quanto pare la moglie nonché agente di Mauro Icardi, come ormai noto messo in vendita dall'Inter, ha infatti deciso di lasciare 'Tiki Taka', il programma delle reti 'Mediaset' dove è stata presenza fissa per un anno intero scatenando numerose e a dir poco accese polemiche, molte delle quali decisive per la rottura tra il numero 9 e il club targato Suning.

"Dal prossimo anno penserà a fare la mamma e (forse) l’agente del marito perché anche questa posizione è in bilico", sottolinea 'Chi' a proposito delle motivazioni che hanno spinto l'argentina a prendere questa decisione.

L'addio, momentaneo, alla tv italiana e - come sostiene il tabloid - forse alla procura di Icardi può essere visto come un tentativo di riconciliazione con l'Inter, anche se difficlmente farebbe cambiare idea a Marotta e Conte, ma potrebbe pure avere come obiettivo quello di agevolare un approdo del classe '93 in altri lidi. Nella fattispecie alla Juventus, che punta forte su Icardi ma che allo stesso tempo ha posto come condizione, per il suo eventuale sbarco a Torino, proprio il cambio di agente come rivelato da Calciomercato.it lo scorso febbraio.