CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Per la Juventus si fa sempre più complicata la pista Joao Felix. Oltre alle big inglesi e al Real, sulla 'stellina' del Benfica è adesso piombato l'Atletico Madrid.

Secondo 'As' perrappresenta l'ideale erede di, il cui futuro sarà aloppure al. I 'Colchoneros' sono già passati ai fatti offrendo al classe '99 un contratto da ben 6 milioni di euro netti a stagione, mentre per il cartellino si sono spinti fino 80 milioni di euro compresi 20 di bonus, circa 40 in meno rispetto alla clausola risolutiva presente nel contratto in scadenza nel 2023.