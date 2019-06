Lazio, nuove sirene inglesi per Strakosha

CALCIOMERCATO LAZIO STRAKOSHA - Thomas Strakosha sarà il portiere della Lazio anche per la stagione 2019-20 a meno di un'offerta che non si può rifiutare e quantificabile in almeno 25 milioni di euro.

Questo il prezzo fissato dal presidenteper l'estremo difensore albanese: una cifra importante ma che non spaventa i club della Premier League. In particolare, come riportato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, l', chiamato a Cech che ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. Qualora Strakosha dovesse lasciare la Capitale, i biancocelesti darebbero l'assalto al francese, reduce da una buona stagione alla Fiorentina.