p>CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Lorenzo, dopo una stagione altalenante con il, si è preso sulle spalle la, segnando in pochi giorni controe trascinando ieri la squadra del Ctal successo anche con l'assist per il 2-1 di. Al Napoli potrebbe, nella prossima stagione, ritrovare il fratello Roberto, in prestito quest'anno al. 'Il Mattino' scrive che il Napoli potrebbe esercitare l'opzione di controriscatto versando ai giallorossieuro, anticipando il club sannita che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo adi euro.