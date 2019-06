Lecce, dal Sudamerica l'alternativa a Saponara

CALCIOMERCATO LECCE CIFUENTES SAPONARA - Il Lecce è alla ricerca di rinforzi per il reparto mediano per affrontare al meglio il campionato di Serie A.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Nel mirino dei salentini ci sono centrocampisti dai piedi buoni: oltre a Riccardo, al quale non è stato rinnovato il contratto in scadenza con la Sampdoria, secondo 'Sky Sport' i giallorossi starebbero monitorando José, 20enne ecuadoriano che si sta mettendo in mostra nel Mondiale Under 20 e che venerdì affronterà di nuovo l'nella finale per il terzo posto. Attualmente il giovane talento sudamericano milita in patria con ilde Quito.