CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID MANCHESTER UNITED / La Juventus mantiene, in ottica calciomercato, vivo il sogno Pogba. Il francese non è contento al Manchester United e vuole andar via, il gradimento per un ritorno a Torino è noto. Gli ostacoli per i bianconeri sono due, come ricorda il 'Corriere dello Sport'.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

L'opposizione dei Red Devils, che continuano a valutare il giocatore intorno ai 150 milioni di euro, e la concorrenza del, condisposto a tutto pur di averlo. L'ultima proposta dei Blancos sarebbe di circadi euro, con l'inserimento di una contropartita (). La Juventus potrebbe mettere sul piatto, o magari. Dipenderà dalle decisioni del nuovo allenatore (?) e dall'intenzione degli inglesi di accettare una contropartita tecnica.