Lazio, forcing per Jony

CALCIOMERCATO LAZIO JONY / Tra gli obiettivi principali di calciomercato della Lazio, c'è un esterno sinistro che rappresenti un'alternativa credibile a Lulic. Come riporta il 'Corriere dello Sport', i biancocelesti stanno spingendo con decisione per Jony, laterale del Malaga.

Il dsha in pugno l'intesa con gli agenti del giocatore, in prestito all'nella stagione appena conclusa. Ilè ancora impegnato nei playoff di, qualora fallisse la promozione Jony, in scadenza, potrebbe liberarsi facilmente. L'obiettivo di Tare è però trovare un accordo al più presto con la società andalusa.