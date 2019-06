CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Pep Guardiola riflette sul suo futuro col Manchester City.

Così, riporta il 'Daily Star', se per questa estate non ci sarebbero suggerimenti circa il suo addio, fonti vicine a lui credono che possa lasciare l'Etihad alla fine della prossima stagione se riuscirà a vincere l'agognata Champions League: non è escluso che dal 2020 possa quindi prendersi un anno sabbatico per ricaricarsi in vista di nuove sfide, come già decise di fare dopo la chiusura della straordinaria esperienza al Barcellona. Guardiola, che da allenatore non ha mai trascorso più di quattro stagioni in un singolo club, sta proprio per entrare nel quarto anno alla guida degli inglesi.