CALCIOMERCATO MILAN CRAGNO CAGLIARI DONNARUMMA / Il Milan punta con decisione Nicolò Barella, ma non è l'unico giocatore in casa Cagliari che interessa i rossoneri. Secondo il 'Corriere dello Sport', Paolo Maldini ha avuto un colloquio con il presidente dei sardi, Giulini, per parlare anche di Alessio Cragno.

