CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / La telenovela Icardi è pronta a vivere nuove puntate appassionanti. Nonostante la volontà della dirigenza di definire il futuro prima del 30 giugno, l'attaccante, riporta il 'Corriere della Sera', non riterrebbe prioritario un incontro. Così, il summit tra Marotta e la moglie-agente Wanda Nara, previsto questa settimana, è destinato a saltare: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Icardi sarebbe infatti determinato a presentarsi al raduno di Lugano per mettersi a disposizione del club a inizio luglio.

Tuttavia, nell'incontro di ieri tra la dirigenza e, si sarebbe paventata la possibilità di mettere fuori rosa l'argentino, considerata la volontà dell'allenatore di allontanare chi non rispetterà in maniera militare le regole societarie. Intanto, se ilsi è defilato dalla corsa al giocatore, attualmente in Italia la Juventus rimane la pista più plausibile , come già riportato da tempo da Calciomercato.it resta quindi in attesa di nuovi sviluppi, pronto a scrivere il capitolo finale della lunghissima 'sceneggiatura'.