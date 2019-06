CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA SARRI / Il Chelsea non molla ancora Maurizio Sarri. Dopo l'ottima stagione sulla panchina dei 'Blues', che lo ha visto trionfare in Europa League e raggiungere il terzo posto in campionato, il tecnico sembra desideroso di tornare in Italia, dove lo attira fortemente l'idea di proseguire la scia di successi della Juventus.

Tuttavia, nonostante la volontà del manager, gli inglesi continuano a temporeggiare e nelle scorse ore avrebbero fatto un ultimo tentativo: clicca qui per gli aggiornamenti.

Come riporta 'The Sun', il Chelsea avrebbe fatto uno stupefacente ultimo tentativo per convicnere Sarri a restare, riconsiderando quindi l'idea di trasferirsi alla Juve. Dopo le polemiche e il rischio esonero di pochi mesi fa, infatti, la dirigenza si sarebbe convinta grazie al finale di stagione in crescendo, ritenenedo la permanenza dell'italiano la migliore soluzione per il progetto futuro. Alcuni membri dello staff del tecnico, però, sarebbero alla disperata ricerca di andare a Torino, nonostante il Chelsea non voglia liberarlo e pagare il risarcimento da oltre 5 milioni di euro per i restanti due anni di contratto. Tra i nomi caldi per l'eventuale dopo Sarri figurano Frank Lampard, Max Allegri, Jose Mourinho e Rafa Benitez.