JUVENTUS DE LIGT PSG / Il PSG fa sul serio per de Ligt. Come riportato da 'Sky Sport', il club parigino è pronto a rilanciare per il centrale olandese conteso anche da Barcellona e Juventus.

per tutte le ultime notizie di calciomercato e non solo in tempo reale!

Confermata, dunque, l'anticipazione di Calciomercato.it, con l'ex Milan Leonardo che prepara l'assalto a de Ligt: l'offerta del Paris Saint Germain potrebbe addirittura spingersi fino a 90 milioni di euro. Juventus e Barcellona sono avvertite.