SASSUOLO SENSI MILAN / Dopo Italia-Bosnia c'è tempo anche per il calciomercato: uno dei protagonisti degli ultimi giorni è Stefano Sensi, 23 anni, centrocampista del Sassuolo corteggiato dal Milan.

Come raccontato da Calciomercato.it, l'agente del calciatore è stato oggi a colloquio con Paolo Maldini proprio per discutere del possibile trasferimento in rossonero. Una possibilità che Sensi, passando nella zona mista dell'Allianz Stadium dopo la gara della Nazionale, non smentisce: "Se dopo le vacanze torno alda? Vediamo..."