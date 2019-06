ITALIA BOSNIA BELOTTI TORINO / Andrea Belotti, entrato nel secondo tempo di Italia-Bosnia, è intervenuto in zona mista al termine del match dell''Allianz Stadium: "Sto bene fisicamente, dopo un periodo non tanto felice dove non riuscivo a strappare come mio solito. Con il lavoro, gli allenamenti e le partite sono riuscito a ritrovare la mia condizione migliore e si sta vedendo - ha spiegato il bomber del Torino - C’è da fare i complimenti alla Bosnia, erano molto aggressivi nel primo tempo. Facevano anche girare bene la palla, hanno grandissimi giocatori con tanta qualità come ad esempio Dzeko e Pjanic. Siamo stati bravi ad uscirne e a sfruttare il loro calo e le occasioni che ci sono capitate.

Abbiamo battuto una diretta concorrente per il primo posto nel girone".

"Differenze con il passato? E’ cambiato tutto, ad iniziare dall’allenatore. E’ diverso, con altre idee e modi di imporre il gioco. Il gruppo c’è sempre stato, è sempre stato compatto. Il Ct ha dato delle idee che la squadra riesce a percepire subito e nel migliore dei modi. Siamo l’Italia e dobbiamo vincere tutte le partite perché siamo una grande Nazionale e un grande gruppo. Ce la metteremo tutta per arrivare primi e andare agli Europei".

"L’Europa League con il Torino? Sì, spero di tornare prima dalle vacanze. Significherebbe che siamo qualificati per l’Europa. Aspettiamo quello che succede, ci godiamo le vacanze intanto e poi cercheremo di prepararci al meglio per la nuova stagione".