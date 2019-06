Milan, da Massara a Boban: annunci in arrivo!

CALCIOMERCATO MILAN BOBAN MASSARA / E' la settimana degli annunci in casa Milan. Il club rossonero, che ha deciso di puntare con forza su Paolo Maldini come Direttore Tecnico, è pronto a mettere tutti i tasselli al loro posto. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Tra venerdì e domenica dovrebbe arrivare l'ufficialità dicome allenatore; per quanto riguarda il ruolo di Ds, la scelta è ricaduta sue domani - come riporta 'Sky Sport' - è pronta ad arrivare l'ufficialità. Poi sarà la volta di, che ha deciso di sposare il progetto Milan. Il quadro dirigenziale, dunque, sarà presto al completo e il calciomercato pronto ad iniziare