MILAN LIVERPOOL LOVREN / Nome nuovo in difesa per il Milan di Maldini e Gazidis. Come riportato da 'Sky Sport', la dirigenza rossonera starebbe sondando la pista Lovren.

Per restare sempre aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il difensore croato è in scadenza di contratto nel 2021 ma in uscita dal Liverpool: il Milan avrebbe così chiesto informazioni riguardo alla valutazione del 29enne e all'eventuale concorrenza. A frenare l'operazione potrebbe però essere l'elevato ingaggio del giocatore, che si aggira intorno ai 4 milioni di euro annui. Si attendono ulteriori sviluppi.