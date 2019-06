JUVENTUS PJANIC ITALIA BOSNIA / Al termine di Italia-Bosnia c'è tempo per parlare anche di mercato per Miralem Pjanic: intercettato in zona mista anche dall'inviato di Calciomercato.it, il bosniaco ha risposto alle domande sul suo futuro.

"Se questo sarà il mio stadio anche la prossima stagione? Sicuramente, sì. Ho ancora quattro anni di contratto" le parole del 28enne dellache è spesso al centro di voci mercato anche se la sua permanenza a Torino, al momento, non è tra quelle maggiormente a rischio. Arrivato dallanel 2016, il bosniaco ha prolungato il suo contratto nella scorssa estate, firmando fino a giugno 2023.