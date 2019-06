QUALIFICAZIONI EURO 2020 RISULTATI / Irlanda del Nord e il Belgio a punteggio pieno come l'Italia: successo contro la Bielorussia dell'Irlanda del Nord e tris belga contro la Scozia. Nelle gare di questa sera riscatto della Francia che passa in Andorra e vittoria rotonda della Germania che travolge l'Estonia con otto gol e Reus sugli scudi. Ecco tutti i risultati, i marcatori e le classifiche dei gironi in campo quest'oggi.

Girone C

BIELORUSSIA-IRLANDA DEL NORD 0-1: 86' McNair

GERMANIA-ESTONIA 8-0: 10' Reus, 17' Gnabry, 20' Goretzka, 26' rig.

Gündogan, 37' Reus, 62' Gnabry, 79' Werner, 88' Sané

Classifica: Irlanda del Nord 12, Germania 9, Olanda 3, Bielorussia 0, Estonia 0

Girone E

UNGHERIA-GALLES 1-0 80' Patkai

AZERBAIGIAN-SLOVACCHIA 1-5: 8' Lobotka (S), 27' Kucka (S), 29' Sheydaev (A), 30' Hamsik (S), 57' Hamsik (S), 85' Hancko (S)

Classifica: Ungheria 9, Slovacchia 6, Croazia 6, Galles 3, Azerbaigian 0

Girone H

ISLANDA-TURCHIA 2-1: 21' e 31' R. Sigurdsson (I), 40' Tokoz (T)

ANDORRA-FRANCIA 0-4: 11' Mbappé, 30' Ben Yedder, 45+2' Thauvin, 60' Zouma

ALBANIA-MOLDAVIA 2-0: 65' Cikalleshi, 90+2' Ramadani

Classifica: Francia 9, Turchia 9, Islanda 9, Albania 6, Moldavia 3, Andorra 0

Girone I

BELGIO-SCOZIA 3-0: 46' e 57' Lukaku, 90+2' De Bruyne

RUSSIA-CIPRO 1-0: 38' Ionov

KAZAKISTAN-SAN MARINO 4-0: 45' Kuat, 62' Fedin, 65' Suyumbayev, 79' Islamkhan

Classifica: Belgio 12, Russia 9, Kazakistan 6, Scozia 6, Cipro 3, San Marino 0

Girone J

ITALIA-BOSNIA 2-1: 32' Dzeko (B), 49' Insigne (I), 86' Verratti (I)

GRECIA-ARMENIA 2-3: 8' Karapetian (A), 32' Ghazaryan (A), 54' Zeca (G), 74' Barseghyan (A), 87' Fortounis (G)

Classifica: Italia 12, Finlandia 9, Armenia 6, Grecia 4, Bosnia 4, Liechtenstein 0