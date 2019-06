INTER CONTE MILANO / Giornata milanese per Antonio Conte, che insieme al suo staff sta programmando la nuova stagione. Il tecnico dell'Inter è stato intercettato a cena a Milano con Cristian Stellini e Antonio Pintus.

L'ex Chelsea è in attesa dei primi colpi di mercato, che serviranno a dare la caccia alla Juventus. La cena è arrivata dopo il summit in sede con la dirigenza.

Al termine della cena, Conte non ha voluto rilasciare dichiarazioni: "Non parlo, gol Dzeko? Non voglio esere scortese ma non possiamo parlare sempre..."