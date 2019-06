ITALIA BOSNIA INSIGNE / Anche il grande protagonista di serata Lorenzo Insigne ha commentato il successo in rimonta dell'Italia ai danni della Bosnia. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Rai Sport': "Grazie per i complimenti. Non abbiamo fatto una delle migliori partite ma non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto fino alla fine. È una vittoria di squadra, nel DNA abbiamo anche la voglia di non mollare ed è importante".

Sulla maglia numero 10: "È una grande responsabilità, ma sto cercando di trasformarla in entusiasmo e non sentire la pressione. Sapevamo che sarebbe stata una gara più fisica, ci hanno messo in difficoltà ma questo gruppo vuole vincere ogni partita e ci siamo riusciti. Siamo contenti. Io leader dell'Italia? Sono a disposizione di squadra e mister che mi dà fiducia. Ora serve staccare, andare in vacanza che tra un mese bisogna ripartire di nuovo"