ITALIA BOSNIA CHIELLINI / Giorgio Chiellini si è presentato ai microfoni della 'Rai' per commentare Italia-Bosnia e la prestazione degli azzurri: "Sapevamo che era difficile, poi nel primo tempo le difficoltà si sono rivelate ancora maggiori di quanto pensassimo. siamo stati bravi nel non allungarci, restare in partita e poi abbiamo avuto la forza di pareggiarla e vincerla.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Credo si sia vista un'ottima Italia che ha lanciato un ottimo segnale per questo Europeo. Ora ci riposiamo poi a settembre ci aspettano due gare difficili. Affrontavamo un'ottima squadra con giocatori di qualità, nel secondo tempo siamo stati molto ordinati e abbiamo fatto bene. E' una Nazionale che sta crescendo e sta trovando degli equilibri. Oggi è stato un passaggio di crescita importante perché siamo stati capaci di ribaltarla con ordine e senza mai uscire dalla partita. E' una squadra che oggi ha avuto più maturità di quanto ci si aspettava.