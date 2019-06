ITALIA BOSNIA BONUCCI / Un successo di squadra: Italia-Bosnia regala altri tre punti agli azzurri. Alla 'Rai' Leonardo Bonucci commenta così la gara: "Il primo tempo non riuscivamo a chiudere gli spazi, arrivavamo sempre in ritardo. La Bosnia ha potuto così arrivare due-tre volte davanti alla porta.

Abbiamo recuperato una partita contro una Bosnia che dirà la sua in questo percorso e andrà a giocarsi l'Europeo. E' una vittoria che ha dimostrato il carattere di questa squadra. Sapevamo che era una vittoria per mettere in discesa il cammino futuro ma saremo apposto quando la matematica ci dirà che siamo all'Europeo. C'è tanta voglia di fare strada".