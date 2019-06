ITALIA BOSNIA DZEKO / Il suo gol aveva illuso la Bosnia, poi sono arrivati Insigne e Verratti a regalare tre punti all'Italia. Edin Dzeko nel post gara si è presentato ai microfoni della 'Rai' per commentare il match: "Taglio? Nulla di nuovo, è successo tante volte in carriera.

Peccato per il risultato, meritavamo di più: il pareggio era il risultato più giusto. L'Italia ha fatto meglio nel secondo tempo, soprattutto fisicamente. Potevamo fare il secondo gol e non ci siamo riusciti, poi abbiamo preso due gol troppo facili. Speriamo di riuscire andare all'Europeo: contro la Finlandia non è andata bene, non abbiamo giocato come oggi. Speriamo di vincere più partite possibile e poi insieme all'Italia speriamo di qualificarci".