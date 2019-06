Verona, scelto Juric per la panchina!

CALCIOMERCATO VEORNA PANCHINA JURIC / Un'altra panchina in Serie A ha trovato il suo padrone. Il Verona, dopo la promozione arrivato attraverso i playoff, ha deciso di puntare su Juric.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Niente da fare per il protagonista del ritorno in massima serie,: Setti e D'Amico - come riporta 'Sky Sport' - hanno scelto l'ex allenatore del Genoa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'obiettivo per Juric sarà ovviamente riuscire a mantenere la categoria.