ITALIA VERRATTI BOSNIA / L'Italia conquista tre punti fondamentali contro la Bosnia. A decidere il match è stato Verratti, con un gol a cinque minuti dal termine: "Ho giocato molto con Insigne - esordisce ai microfoni di 'Rai Sport' - Mi ha fatto un bell'assist.

E' stata dura, avevamo sempre l'uomo attaccato, siamo stati bravi e a vincere. Pressing alto? Se vogliamo crescere bisogna fare degli errori. Siamo giovani e questa partita ci servirà per il nostro cammino. Andare in difficoltà con una squadra di qualità come la Bosnia. Non bisogna esaltarsi, non dobbiamo accontentarci, tre partite non possono farci passare per fenomeni"