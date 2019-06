QUALIFICAZIONI EURO 2020 ITALIA BOSNIA / L'Italia supera anche la Bosnia e fa quattro su quattro nel girone di qualificazione a Euro 2020. Successo in rimonta per la squadra di Mancini, che va in svantaggio con il gol di Dzeko ma reagisce nella ripresa con Insigne e Verratti.

Il capitano del Napoli pareggia i conti con un gioiello di destro al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e il centrocampista del PSG completa la rimonta nel finale proprio su assist del numero 10 con un destro preciso che supera. Gli azzurri volano così a quota 12 punti nel gruppo J, a +3 dalla sorprendentee a +6 dall'

ITALIA-BOSNIA 2-1: 32' Dzeko (B), 49' Insigne (I), 86' Verratti (I)

CLASSIFICA GRUPPO J: Italia 12; Finlandia 9; Armenia 6; Bosnia, Grecia 4; Liechtenstein 0.