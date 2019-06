NAPOLI FORNALS / Il Napoli lo segue dallo scorso gennaio, quando provò ad acquistarlo subito vista il forcing del Paris Saint-Germain per Allan. Ora per Pablo Fornals le porte della Serie A sembrerebbero chiudersi, ad aprirsi, invece, quella della Premier League dove il centrocampista spagnolo starebbe per approdare.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Come riferisce 'marca.com', infatti, ilavrebbe messo le mani sul 23enne e la fumata bianca sarebbe molto vicina. Un affare da 27 milioni di euro, cifra che gli inglesi avrebbero offerto alche avrebbe accettato una cifrra inferiore a quella della clausola presente nel contratto del giocatore. Niente Napoli quindi per Fornals con il richiamo della Premier League che si sente forte per il 23enne.